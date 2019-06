Mon micro citoyen : l'Europe vue par des collégiens de Vesoul, avec France Bleu Besançon

Vesoul, France

Un groupe d'élèves du collège Jacques Brel de Vesoul en Haute-Saône s'est transformé en rédaction radio pour l'opération "Mon micro citoyen", le programme d'éducation aux médias mis en oeuvre par Radio France avec le Clemi, le centre pour l'éducation aux médias et le ministère de l'éducation nationale. De janvier à juin 2019, les collégiens ont travaillé sur la thématique de l'Europe. Le 12 juin, en compagnie de leurs camarades de neuf autres établissements, ils se retrouvent à la Maison de la radio, le siège de Radio France, à Paris, pour diffuser leurs reportages.

Sur le thème de l'Europe, les élèves du collège Jacques Brel ont su trouver les ressources autour d'eux. Ils ont interrogé :

Kate, assistante d'anglais , qui raconte les facilités que lui offre l'Union européenne et ses craintes du Brexit

Lassana, collégien ivoirien, arrivé en 2018 en France pour améliorer son français.

, arrivé en 2018 en France pour améliorer son français. Alain Chrétien, le maire de Vesoul, qui explique que l'Europe, c'est "la paix et la prospérité". L'élu incite tout le monde à aller voter : "Quand on a la chance de vivre en démocratie, il n'y a pas de questions à se poser ! C'est si simple de déposer un petit bout de papier dans l'urne."

Les élèves du collège Jacques Brel, avec le maire de Vesoul, Alain Chrétien. © Radio France - David Malle

"Mon micro citoyen" : découvrir le métier de journaliste

"Mon micro citoyen" s'adresse à des jeunes de 3e, scolarisés dans les collèges REP et REP+ situés dans les quartiers populaires et en zone rurale. Il a pour ambition de leur permettre d'appréhender le métier de journaliste - choix de l'angle, écriture radio, recherche et vérification des informations, illustration sonore et musicale - ainsi que les spécificités propres à la radio de service public. Il les amène à réfléchir à un thème lié à la citoyenneté en allant à la rencontre de représentants et d'acteurs locaux pour les questionner et rassembler la matière nécessaire à l'élaboration du produit radio final.