Mon micro citoyen : le cyberharcèlement vu par des collégiens strasbourgeois, avec France Bleu Alsace

Strasbourg, France

Ils s'appellent Colynn, Youssef, Adam, Redouane, Ihssane, Muberra et Naillote et sont élèves de classe de troisième dans le collège Jacques Twinger de Strasbourg-Koenigshoffen. De janvier à mai 2019, ils ont participé à "Mon micro citoyen", le programme d'éducation aux médias mis en oeuvre par Radio France avec le Clemi et le ministère de l'éducation nationale. Le 12 juin, avec leurs camarades de neuf autres établissements français, ils se retrouvent à la Maison de la radio, le siège de Radio France, à Paris, pour diffuser leurs reportages.

En compagnie de Maud Czaja, journaliste à France Bleu Alsace, ces sept jeunes reporters se sont penchés sur un thème qui les touche directement : le cyberharcèlement. Ils ont rencontré Lucie Pitiot, référente harcèlement dans l’académie de Strasbourg, et Edouard Martin, à l'époque député européen.

Première prise de conscience : le harcèlement concerne de nombreux élèves, mais la proportion de ceux qui se signalent ou appellent à l'aide est bien inférieure. Vous vous demandez si vous êtes face à une situation de harcèlement ? "Posez-vous la question du consentement de la victime", répond Lucie Pitiot.

Les élèves du collège Twinger avec Lucie Pitiot, référente harcèlement au rectorat de Strasbourg. - Jonathan Anglaret

Deuxième rencontre, avec Edouard Martin, au Parlement européen. Les élèves lui demandent ce que fait l'Union européenne contre le cyberharcèlement. Pas assez de choses, leur répond en substance l'élu, même "s'il y a déjà eu des rapports et des textes". Edouard Martin propose plusieurs choses : "Une autorisation parentale pour les réseaux sociaux, un filtre pour certains mots voire le blocage des comptes".

Conclusion des jeunes reporters : vous êtes victimes ou témoins de cyberharcèlement, "ne gardez pas ça pour vous", contactez le numéro de téléphone d'alerte, le 3020.

"Mon micro citoyen" : découvrir le métier de journaliste

"Mon micro citoyen" s'adresse à des jeunes de 3e, scolarisés dans les collèges REP et REP+ situés dans les quartiers populaires et en zone rurale. Il a pour ambition de leur permettre d'appréhender le métier de journaliste - choix de l'angle, écriture radio, recherche et vérification des informations, illustration sonore et musicale - ainsi que les spécificités propres à la radio de service public. Il les amène à réfléchir à un thème lié à la citoyenneté en allant à la rencontre de représentants et d'acteurs locaux pour les questionner et rassembler la matière nécessaire à l'élaboration du produit radio final.