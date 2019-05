"Mon Micro Citoyen", le programme d’éducation aux médias avec France Bleu

Il s'adresse à des jeunes de 3e scolarisés dans les collèges REP et REP+ situés dans les quartiers populaires et en zone rurale. Il a pour ambition de leur permettre d'appréhender le métier de journaliste - choix de l'angle, écriture radio, recherche et vérification des informations, illustration sonore et musicale - ainsi que les spécificités propres à la radio de service public. Il les amène à réfléchir à un thème lié à la citoyenneté en allant à la rencontre de représentants et d'acteurs locaux pour les questionner et rassembler la matière nécessaire à l'élaboration du produit radio final.

Des sujets réalisés par des collégiens et diffusés sur France Bleu

Avec "Mon micro citoyen", les élèves travaillent autour d’une thématique commune (cette année, l'Europe), en vue de la réalisation d’un sujet radio - chronique, interview, émission... Les sujets seront diffusés à l'antenne et sur les sites web des antennes locales de France Bleu.

Neuf académies concernées

Pour cette deuxième édition, "Mon micro citoyen" prend de l'ampleur puisque dix stations du réseau France Bleu sont mobilisées pour lui donner corps. Neuf académies sont concernées : Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Nantes, Orléans-Tours et Strasbourg. Un journaliste référent accompagne les élèves pendant toute la durée du dispositif, en lien avec le coordonnateur CLEMI (ou le référent Education nationale suivant la région) et l’enseignant. Il précise le cadre éditorial des interventions et définit avec eux le planning de travail de la saison (nombre, contenus et détail des rencontres).