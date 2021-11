"Mon père m'a violée, ma mère ne m'a pas crue" : les témoignages poignants à la Commission inceste à Bordeaux

"Ces histoires-là sont terribles et je considère que ça fait de nous des personnes extraordinaires car on a quelque chose dans le bide", affirme Audrey, DRH dans une entreprise bordelaise et victime d'inceste par son père quand elle était enfant. Elle est venue l'expliquer "pour la première fois en public" devant la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles (CIIVISE). Elle se tenait à Bordeaux ce vendredi soir, dans les locaux de l'École Nationale de la Magistrature. Cette commission nationale a été lancée en janvier et cela pour deux ans avec pour but de rendre un rapport qui explique la gravité et l'ampleur de l'inceste en France. Elle a déjà reçu 6 200 témoignages et neuf sur dix proviennent de femmes. La CIIVISE doit proposer des politiques publiques pour protéger les enfants.

Comme à Nantes le mois dernier, une cinquantaine de Girondins sont venus pour parler des violences qu'ils ont subies. Le micro change de main toutes les 10 minutes mais la puissance des témoignages reste la même.

J'ai été victime d'inceste par mon père, sur ma sœur et moi, pendant plusieurs années. Ça s'est arrêté à l'âge de mes dix ans - Laëtitia, 17 ans

J'ai vécu l'inceste de mon père et j'ai fait une amnésie traumatique de 35 ans. Les choses sont sorties il y a deux ans. C'était comme une sorte de boîte noire avec un bip-bip à l'intérieur et on ne comprend pas pourquoi - Audrey, 43 ans

Ma fille de huit ans a été victime d'inceste. Le jour de ses quatre ans, sa garde m'a été retirée et depuis je vais la chercher un week-end sur deux à la gendarmerie. Depuis, elle ne parle plus car quand elle a raconté son inceste, on ne l'a pas crue et on l'a ramenée vers son agresseur - Une maman girondine qui a souhaité rester anonyme

Véronique raconte comment elle est allée retrouver son grand-cousin, à l'origine de son inceste quand ils étaient enfants. Copier

"Ma mère ne m'a pas protégée et elle ne me croît toujours pas. Aujourd'hui je suis adulte et elle a 80 ans." Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette réunion publique s'est achevée au terme de deux heures et demi de témoignages de victimes mais aussi de membres d'associations girondines. La CIIVISE a prévu d'aller à Avignon, en décembre prochain, pour y tenir le même temps de discussion.