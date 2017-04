Mon quartier, j’en prends soin

Depuis le début du printemps le bailleur MMH organise dans les quartiers qu'il gère des opérations de nettoyage. Objectif : sensibiliser au respect de l’environnement et du cadre de vie. Ce jeudi, ce sont les habitants du quartier « Cœur de ville" Tomblaine qui se sont munis de balais et de gants.

Ibrahim, 8 ans, s’amuse avec la pince attrape-tout qu’on vient de lui remettre. Il prend cette opération très à cœur « regardez ce qu’on trouve, du papier toilettes, des emballages de bonbons et même des piles, c’est sale, les gens ici jettent tout et n’importe quoi par les fenêtres. Je n’aime pas ça parce quand des étrangers au quartier viennent, ils vont se dire « ah, que c’est sale » et ils ne reviendront plus ».

Les jeunes sont plus respectueux, Lilianne, agent de propreté

Ramasser des mégots de cigarettes et des canettes aux pieds des barres d’immeubles, c’est le quotidien de Lilianne, agent d’entretien depuis plus de 20 ans « je travaille sur deux sites, Jarville et Tomblaine, et à chaque fois c’est pareil, on a beau afficher des messages dans les entrées d’immeubles, il y a toujours autant de déchets dans les rues et les espaces verts. Mais je constate que les jeunes sont plus respectueux, ce sont eux qui éduqueront leurs parents »

ce genre d'incivilités existent aussi au centre-ville de Nancy, Fabrice Garland, chargé de mission à MMH

Fabrice Garland est chargé de mission à MMH « c’est la cinquième année consécutive que l’on organise cette opération nettoyage dans 9 quartiers que nous gérons, ce qui représente 13 800 logements au total, mais il ne faut pas stigmatiser les populations de ces quartiers, car ces incivilités existent aussi au centre-ville de Nancy »

Après le nettoyage, les habitants des quartiers gérés par MMH seront également invités à participer à des opérations de fleurissement.