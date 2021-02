"Mon restaurant ouvre le 1er février", un slogan pour une initiative nationale lancée sur les réseaux sociaux

Ce lundi en Vaucluse quelques restaurants seulement ont suivi ce mouvement mais sans recevoir du public en intérieur. C'est la formule plat à emporter qui a été choisie notamment à l'Isle-sur-la-Sorgue où quatre restaurants ont ouvert leurs pas de porte entre midi et quinze heures.

A l'Isle-sur-la-Sorgue l'initiative avait été déclarée auprès de la mairie comme pour une manifestation. La municipalité a encadré et soutenu ces ouvertures dans le respect des règles sanitaires avec l'installation de barrières pour canaliser le public. Un dispositif qui s'est avéré bien nécessaire car des files d'attente se sont formées par exemple devant le restaurant Les Terrasses by David et Louisa ou bien au Pescador en bordure du Partage des Eaux .

Le restaurant La Libellule qui fait des plats emporter le vendredi et weekend a ouvert lui exceptionnellement ce lundi aussi "par solidarité ". Même philosophie solidaire au Troc-Café qui ne propose pas la formule à emporter habituellement , son patron tenait à ouvrir sans servir pour montrer que tout était en place par exemple sur sa terrasse dans le plus pur respect des distanciations sociales .

Quant aux restaurant qui ailleurs auraient suivi ce mouvement jusqu'à vraiment servir a table avec places assises, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a de nouveau rappelé ce lundi matin qu'ils verront leur accès au fonds de solidarité "suspendu pendant un mois", et définitivement en cas de récidive