Monaco verse 3 millions d'euros pour restaurer le patrimoine des vallées sinistrées par la tempête Alex

La Principauté de Monaco fait un don de 3 millions d'euros pour sauver les monuments des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. La tempête Alex d'octobre 2020 a durement frappé de nombreux édifices et sentiers.

par la tempête Alex en octobre 2020. Si aucun monument n’a été emporté, les 500 millimètres de pluie et les crues ont gravement endommagé les toitures d’édifices historiques déjà vulnérables. L'argent ira aux travaux jugés les plus urgents en fonction des besoins exprimés par les maires des communes qui ont fait un inventaire. La fondation du Patrimoine joue les intermédiaires et a signé une convention ce vendredi avec le gouvernement monégasque.

Restaurer un patrimoine remarquable

L'objectif est de restaurer "un patrimoine remarquable par ses caractéristiques et sa rareté : il s’agit souvent d'un baroque ligure que l’on ne trouve que dans cette partie de la France", précise La Fondation du Patrimoine sur son site Internet. Les précisions de Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine qui s'est rendu vendredi en Principauté

"Nous avons des liens particuliers avec ces vallées",

Le Prince Albert II de Monaco souhaite aider à hauteur de 1 million d'euros chacune des vallées sinistrées. Cette somme s'ajoute à un cadeau de Noël de 15 000 euros déjà versés en décembre 2020.

Les éléments restaurés - des églises, des ponts, des sentiers- seront identifiés aussi en concertation avec la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le département, la métropole Nice Côte d'Azur et les communes.

Un enjeu économique

L'objectif de la Fondation du Patrimoine est aussi de "maintenir les emplois dans le bâti ancien, de donner du travail aux artisans, aux métiers d’art, et aux entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine". L'urgence est aussi de rétablir l'attractivité touristique des territoires et d'envoyer un message d’espoir à la population.

Jean-Louis Marquès, représentant de la Fondation du Patrimoine dans les Alpes-Maritimes, détaille deux projets : la restauration d'une pile du pont du Coq à La Brigue et celle d'un piano Pleyel dans une chapelle de Breil-sur-Roya.