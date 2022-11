Monaco reconnait officiellement les Témoins de Jéhova

La très catholique Principauté de Monaco (le catholicisme y est religion d'Etat) a décidé de reconnaitre officiellement l'association des Témoins de Jéhova. L'annonce est parue au Journal Officiel du 18 novembre dernier. Ainsi, cette mouvance chrétienne devient culte officiel. Cédric Galès, président de l’association monégasque se félicite de cette décision : « Il est rassurant de constater que la liberté de religion est effective à Monaco. Toutes les personnes attachées aux libertés fondamentales, et elles sont nombreuses ici, s’en réjouiront. »

Pas possible en France

Cette décision n'est pas anodine, car les Témoins sont présents sur le rocher depuis 50 ans et leur demande a été un véritable chemin de croix. En France, la chose n'est pas possible car depuis la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, aucune religion n'est "officielle". Seule récente avancée pour les Témoins de Jéhova dans l'hexagone; la sortie de la liste des sectes en 2002.