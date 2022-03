Monasphère abandonne son tout premier projet de lotissement à sensibilité chrétienne à l'Île-Bouchard

Le promoteur Monasphère annonce ce mercredi 30 mars à France Bleu Touraine "mettre un terme" à son projet de lotissement à l'Île-Bouchard. C'était le tout premier projet de ce promoteur spécialisé dans la construction de biens immobiliers à proximité de lieux spirituels chrétiens. Prévues pour voir le jour en 2024 au sud de cette commune qui abrite un sanctuaire marial, les 17 maisons du Clos-Saint-Gabriel ne sortiront finalement pas de terre car la société ne contestera pas la décision de la mairie de l'Île-Bouchard de ne pas accorder le permis de construire.

Pourquoi le permis de construire est refusé ?

La mairie invoque une raison de sécurité publique pour justifier son refus d’accorder le permis de construire. Un problème pointé du doigt par les pompiers. L’aménageur n’a pas prévu les travaux nécessaires à la desserte de la défense incendie du terrain prévu pour le futur lotissement.

Résultat, dans son rapport rendu le 25 février dernier, le SDIS d’Indre et Loire (Service départemental d'incendie et de secours) estime que "les moyens de lutte contre l’incendie sont insuffisants dans le secteur pour assurer la sécurité des biens et des personnes".

Le projet a donc été jugé, en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, de nature à porter atteinte à la sécurité publique et ne pouvant, de ce fait, être réalisé.

Un projet contesté par une partie des habitants

Rendu public en décembre, ce projet n'en finissait plus d'alimenter les conversations des Bouchardais. Pour certains, c'était une aubaine pour redynamiser la commune. Des dizaines de familles avaient d'ailleurs déjà pris contact avec le promoteur pour demander des renseignements.

Quand d'autres habitants, au contraire, dénonçaient un lotissement symbole du communautarisme et du repli sur soi. Un collectif venait d'ailleurs tout juste de se créer pour s’y opposer.