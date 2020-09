Mondeville : la création d'un campement de migrants après la femeture de plusieurs squats à Caen

Quel avenir pour les anciens occupants du squat de Lavigerie à Caen ? Expulsés à la fin du mois d'août, une trentaine de ressortissants albanais vivent désormais en pleine nature à Mondeville dans des conditions déplorables. Il s'agit de six familles avec, au total, 21 enfants et douze adultes. Ces personnes demandent l'aide de l’État pour trouver une solution de relogement. Mais il faut "du temps afin d'adapter une réponse juste en application de la loi", 'indique à France Bleu Normandie le préfet du Calvados, Philippe Court, qui explique "qu'à ce stade" son administration n'a pas connaissance des personnes qui composent le campement de Mondeville.

Certaines personnes "n'ont pas vocation à rester sur le territoire national"

C'est pourquoi cette semaine, les services de l’État vont procéder à une visite de ce campement. "Combien sont-ils exactement ? Qui sont-ils ? Quelle est la composition des familles ? Quelles sont leurs origines, leurs parcours de vie ?" Il y a beaucoup de questions mais ce sont "des questions importantes" rappelle le préfet. Elles vont permettre de faire le point et d'apporter à chacun une solution de relogement en fonction de sa situation administrative. Les personnes qui relèvent du droit d'asile, celles dont la procédure est toujours en cours, et puis les autres "qui n'ont pas vocation", dit le préfet, "à rester sur le territoire national". Philippe Court en profite pour rappeler que l'an dernier 2 700 places d’hébergement ont été ouvertes dans le Calvados. Pour un coût d'environ 20 millions d'euros.

La Préfecture fait du chantage

Mais cette explication ne convainc pas les associations présentes sur place pour venir en aide à ces personnes. A l'image de Régis Guillet de l'association "AG de lutte contre toutes les expulsions". Ce militant ne se fait pas d'illusion. "La plupart des personnes présentes à Mondeville ont déjà épuisé tous les recours possible", explique-t-il. Elles sont donc dans l'obligation, à terme, de quitter le territoire. "La Préfecture fait du chantage" attaque M. Guillet. "Ce qu'elle propose à ces gens c'est un logement mais contre l'acceptation de l'aide au retour vers leur pays d'origine. C'est évidemment une solution que ces personnes ici refusent. Elles réclament simplement l'égalité des droits c'est à dire le droit au logement et le droit et le droit au travail pour pouvoir s'intégrer comme tout à chacun." En attendant un logement, l'urgence, c'est la nuit fraîche qui s'annonce : des hommes rassemblent du bois pour allumer un feu.