La finale du Mondial de foot entre la France et la Croatie ne débute qu'à 17 heures ce dimanche 15 juillet mais dans les bars de Dijon, les professionnels préparent l'événement depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'un événement comme celui-là attire du monde. "C'est l'équivalent de deux à trois fois une journée correcte" précise Nathalie Lombard, la nouvelle gérante du bar-brasserie La Comédie."On a donc prévu bien plus que pour la demi-finale, avec deux tireuses à bières supplémentaires et une équipe au taquet" explique la patronne de cet établissement situé, place du Théâtre à Dijon. Elle sait ce que ce sera un peu plus compliqué pour ses serveurs, vu l'affluence "il faut se faufiler et on espère que personne ne va se lever au moment où on passe avec un plateau !" Mais Nathalie Lombard sait aussi "que dans ce genre d'événement les gens sont patients, ils ne vont pas au travail, ils sont dans la joie. Même au niveau de mon équipe, il y a une bonne humeur générale, une effervescence c'est plutôt sympa!"

Au niveau intensité physique on doit se rapprocher des 90 minutes de match, voire des prolongations- Florent, serveur à la Comédie

Florent est serveur depuis treize ans à la Comédie, un bar-brasserie de la place du théâtre à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Florent est serveur à la Comédie depuis douze ans, et dans ce genre de moment, il peut s'appuyer sur son expérience.

Sachez que vous pourrez aussi aller voir le match au Zénith de Dijon, comme pour la demie-finale la Ville de Dijon invite les supporters à venir voir le match sur écran géant. Ouverture des portes est prévue dès 15 heures. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.