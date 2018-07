Tout au long du mondial en Russie, on analyse les maillots, les emblèmes et les hymnes des sélections nationales. Ce mardi 3 juillet, on s'intéresse à l'emblème qu'arborent les joueurs suédois. Les Jaunes et bleus, c'est le nom de l'équipe, portent sur leurs t-shirt le logo officiel de la Fédération Suédoise de Football. Ce blason représente un bouclier surmonté de trois petites couronnes et d'un ballon. Au centre de ce blason : le drapeau de la Suède avec ses deux couleurs, le jaune et le bleu.

Les deux teintes sont apparues sur les armoiries nationales au 14e siècle. Elles sont le symbole de la royauté. La croix quant à elle, on la retrouve dans de nombreux pays nordiques. Le Danemark, la Finlande ou encore la Norvège l'abordent également. Cette similitude n'est pas anodine.

La croix asymétrique symbole religieux

La croix a incarné l'union Scandinave jusqu'au 16e siècle. Ce symbole a été conservé malgré son éclatement. Il est aussi porteur de l'image du christianisme. Certaines légendes racontent que la croix sur le fond azur symboliserait le soleil du Christ sur le ciel Bleu.

Les trois couronnes au-dessus du nom de l'équipe sont présentes sur les armes du pays depuis 1336. Elles feraient référence aux Rois Mages.

Le bouclier, image mythologique

Mais l'élément central dans ce blason, c'est le bouclier. Image d'Athéna il représente la force, la prudence mais aussi la justice. Des qualités primordiales pour une équipe de foot. Une équipe qui livre une bataille pour faire triompher son pays face à l'opposant.