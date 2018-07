La pression monte ! J-2 avant la finale de Coupe du monde, France-Croatie, à suivre en direct dimanche (17h) sur France Bleu. Et si on en profitait pour répéter quelques chants?

Nîmes, France

"Et 1, et 2, et 3-0.. on est les champions !!! ": ça, c'était en 1998, à l'époque des CD. 20 ans plus tard, les tubes sur les Bleus de 2018 partent des réseaux sociaux. Les joueurs Samuel Umtiti, Benjamin Pavard ou encore N'Golo ont leur propre chanson. Ils sont les symboles d'une équipe de France qui fait rêver.

Et cette version sur Benjamin Pavard?

Depuis son but en demi-finale contre la Belgique, Samuel Umtiti a aussi droit à sa chanson.

Que dire de la chanson rendant hommage à Monsieur N'Golo Kanté, l'un des piliers de cette équipe de France 2018?

Sur Youtube, les Bleus inspirent les internautes.

Dans le Gard, aussi, les versions de chansons spécial Coupe du monde fleurissent.

La première chanson sortie pour supporter les Bleus reste celle des Irrésistibles français, le kop des supporteurs de l'équipe de France de football. A la tienne Gérard!