L'histoire du mot icône, c'est une sorte de voyage. Il passe d'abord par le grec, où il se prononce "eikon", qui signifie une "image". Ensuite, direction Byzance, l'actuelle Turquie, où il prend une connotation encore plus religieuse, notamment catholique. On peut retrouver aujourd'hui des représentations religieuses notamment de la Vierge Marie. C'est un peu plus tard, que ce mot se déplace, vers la Russie cette fois. Pour autant, il ne perd pas son caractère religieux puisque ce sont les orthodoxes qui parlent d'une "ikona". C'est donc, grâce à la Russie que le mot arrive en France.

Une représentation religieuse d'abord, aujourd'hui le mot a bien changé

Maintenant, quand on parle d'une icône française, on pense au cinéma et surtout au sport, par exemple le football. Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France est devenue la nouvelle icône des plus jeunes grâce à la Coupe du Monde 2018. Le mot "icône" s'est donc transformé. Chez les plus jeunes, ils transmettent, désormais, leurs émotions par sms grâce aux émoticônes.

D'autres mots d'origine russe

