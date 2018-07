Quel trésor ! La campagne de Russie est une réussite sportive et financière. Une deuxième étoile sur le maillot de la sélection. Et un gros chèque de plus de 30 millions d'euros accordé par la Fédération Internationale aux instances footballistiques de notre pays. Le succès des hommes de Didier Deschamps est aussi celui de la formation à la française donc de ceux qui travaillent dans l'ombre, souvent bénévolement, dans les petits clubs.

Améliorer et les infrastructures et la formation

Le foot amateur veut sa part. Et il en a bien besoin souligne Gérard Loison, le président de la Ligue des Pays de la Loire : "les responsables nationaux ont bien conscience de l'impact que cette victoire représente et par conséquent de ce que peut attendre le monde amateur. La première des priorités c'est que tout le monde puisse bénéficier d'installations à la hauteur. Il serait bon, par exemple, que nous ayons, au moins, un terrain synthétique par communauté de communes. Chez nous, la Sarthe et la Mayenne sont à la traîne. Ensuite il faut continuer à aider la formation. Il faut la développer, il faut disposer de gens particulièrement compétents et ça nécessite des moyens car ça coûte un bonne formation !".