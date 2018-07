Que serait une nation sans son emblème, sans ses couleurs ou son hymne ? Chaque jour sur France Bleu Gard Lozère on ouvre le livre d'histoire pour en savoir plus sur les symboles qui forgent l'identité des pays qui participent à la coupe du monde !

Quand on vous dit Croatie, vous pensez… aux damiers ! Bingo ! C’est bien ça le cœur du blason des croates. Deux couleurs slaves, le rouge et le blanc, issues du drapeau de l’empire russe et utilisées depuis 1848. En lettres d’or sur fond bleu, le bleu étant aussi une couleur slave, on peut lire les initiales HNS, les initiales de la Fédération de Croatie de Football. Le bas du blason est orné d’un vieux ballon de foot, vous savez, ce vieux ballon en cuir épais, roi du terrain jusqu'aux années 1970 ? Celui-là même !

Notre belle patrie,

Oh cher et héroïque pays,

Patrie à la gloire ancestrale,

Sois toujours heureuse !

"Lijepa naša domovino", en français “Notre belle patrie”, c'est l'hymne de la Croatie. Un chant qui rend hommage au pays et que les joueurs chantent avec fierté : reliefs, fleuves, climats… tout y passe !

Adopté en 1941 puis abandonné en 1945 à la chute du régime fasciste, l’hymne que vous entendez a été ressorti des cartons en 1972 à l’époque de la république de Yougoslavie et n’a jamais cessé de représenter la Croatie depuis !

Les autres emblèmes des équipes en lice

