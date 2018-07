Tous les jours, France Bleu Gard Lozère vous propose de découvrir l'emblème d'une équipe en lice de la Coupe du monde de football en Russie. Ce vendredi 6 juillet, on vous présente même DEUX logos: ceux de la France et de l'Uruguay.

Le coq, symbole de l'équipe française de football et de ses supporters.

Chaque jour, on décrypte les emblèmes des équipes de cette Coupe du monde 2018. Blason, maillots, hymnes: tous les symboles y passent. Pour ce quart-de-finale tant attendu, la France rencontre l'Uruguay vendredi 6 juillet. Alors nous avons décidé de faire un premier combat entre les deux équipes, sur le plan des symboles. D'un côté, le coq français; de l'autre, le ceibo, la fleur nationale de l'Uruguay… Quel type de bannières vous plaira le plus ?

Le Coq, sur le maillot français depuis 1909

Le coq: il chante n’importe où, n’importe quand. Le symbole de l’équipe de France de football depuis toujours…ou presque! En 1909, cinq ans après sa création, l'équipe de France de football veut une identité nationale. Et en latin, « gallus » signifie gaulois etcoq. Il n’en faut pas plus et l’équipe de foot l’adopte.

Le ceibo, la fleur uruguayenne

De chaque côté de l'emblème de l’Uruguay: le ceibo, la fleur nationale du pays. Au centre, un ballon de foot et AUF, les initiales de l’Association Uruguayenne de Football. Juste en dessous : les couleurs nationales blanches et bleues. Le même bleu clair que les maillots de l’équipe uruguayenne, adopté en 1910, après un match contre l’Argentine : les deux pays possèdent alors les mêmes maillots. L’Uruguay est forcé de changer, il emprunte l'équipement, d'un bleu clair uni, d’un de ses clubs nationaux qui vient de célébrer sa première victoire avec cette couleur. Coup de chance: l’Uruguay remporte son match international contre l’Argentine, et adopte le bleu.

Le mystère des étoiles sur le maillot uruguayen

La Céleste a quatre étoiles sur son maillot, au dessus de son blason. Deux viennent de Coupes du Monde et deux autres de succès aux Jeux Olympiques, dans les années 1920, alors que le Mondial n'existait pas encore. Chez les Bleus: une seule étoile, celle de 1998, lorsque nous sommes devenus Champions du Monde!