Imaginez vous... une forêt de pins sous la neige... un grand silence... des branches qui craquent... Et d'un coup.... des milliers de guerriers cosaques se lancent sur l'ennemi en Hurlant "HOURRA" !!!! Ura, U R A, c'est le cri qu'utilisaient les soldats de l'armée russe au 19e siècle... Ce mot vient du Slave Hu-raj qu'on pourrait traduire par "au paradis" : tous les guerriers espèrent que leur bravoure au combat leur permettra d'accéder à l'au delà. Et contrairement au français où on l'utilise pour exprimer la joie, l'enthousiasme... chez les cosaques, il symbolise le courage face à l'ennemi. Il est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui en Russie.

Chaque année, le 9 mai, c'est la fête de la Victoire. Le président russe s'exprime devant les armées pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale et tous ses discours se finissent par un "hourra" suivi de leur réponse à Poutine "Ura".

Des soldats russes, aux marins anglais, le mot "hourra" a beaucoup voyagé pour arriver jusqu'à nous... En France, il s'est transformé en Hip Hip Hip Hourra pour célébrer une victoire. Les bleus sont maintenant en demi finale. Alors si on fêtait leur victoire à la russe ?

D'autres mots d'origine russe

À l'occasion de la Coupe du monde de football 2018, France Bleu Gard Lozère s'intéresse chaque jour à un mot d'origine russe. Retrouvez nos chroniques précédentes :