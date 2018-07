Cette pizzéria de Nîmes a écoulé plus de 150 pizzas à l'occasion de la demi-finale du mondial 2018

Nîmes, France

A chaque sonnerie de téléphone, à chaque arrêt chez un client, le réflexe est le même, la question revient en boucle : "Il y a combien ?". Réponse du tac-au-tac : "0-0, mais vous avez de la sauce piquante ?" dit un supporter, drapeau bleu blanc rouge sur les joues. "Allez, bon courage ! Je vous ouvre le portail". La scène se répète toute la soirée : plus de 150 pizzas chauffées, emballées, livrées dans l'instant.

Umtiti libère les Bleus à la 51ème minute !

Au volant de sa voiture de livraison "Dolce Pizza", Steven, le vendeur, écoute France Bleu Gard Lozère. "Lloris, c'est un patron" crie-t-il les mains vissées sur le volant, alors que le gardien Français sauve d'une belle parade une occasion de but Belge. Puis, c'est la libération : "Umtiti buteur, vive le Barça". Le défenseur du FC Barcelone ouvre le score et libère les Bleus à la 51ème minute de jeu (1-0).

Le temps additionnel, comme une éternité !

Le son des klaxons, des saluts de clients toujours plus heureux et d'automobilistes hilares rythment les dernières minutes. "Dix minutes en livraison, ça passe vite. Sur un terrain, c'est très long" sourit Steven. La dernière livraison permet au jeune homme de voir défiler les longues minutes du temps additionnel : 90è+6, c'est terminé ! Steven peut remballer, la France est qualifiée (1-0, vs Belgique). Dimanche, il sera prêt dès 15h, quand la finale est prévue à 17h !