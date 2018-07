Une balade, un air de balalaïka, et l'on est transporté dans les plaines de la Volga ou dans les forêts de l'Oural. Ce luth accompagne le chant des passions, du désespoir et de la fierté des steppes. Son nom vient du russe "Balakat" qui signifie "bavarder". Amenée en Russie par les cavaliers Tatars depuis les monts Altaï, la balalaïka a un ancêtre centre-asiatique, la Domra, plus arrondie. Sa forme moderne s'est popularisée quand les troubadours des villes s'en emparèrent, parce qu'elle était facile à fabriquer en cachette et que le Tsar avait interdit tous les instruments de musique au milieu du XVIIe siècle.

Une vraie résistante cette balalaïka. C'est bien pour ça qu'accompagnée d'un accordéon, elle est toujours de toutes les balades d'amour, de toutes les chansons héroïques, depuis des siècles en Russie.

