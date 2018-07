La chapka, vous savez c'est ce chapeau de fourrure qui tombent jusque sur les oreilles. Idéal, pendant les hivers où il fait -15 degrés et avec un look nordique assuré. La chapka vient du russe, et signifie simplement chapeau! Deux façons de le porter : avec les parties rabattables sur vos oreilles, ou avec les parties attachées sur votre tête. D’abord fabriquées en peau d’ours ou de castor, les chapkas sont aujourd’hui en peau de lapin ou de rat musqué.

Les origines de la chapka

La chapka fait son apparition au XIIème siècle, mais ses origines font encore débat. La légende raconte que l’Empereur byzantin, Constantin IX Monomaque, aurait fabriqué la première chapka pour la monarchie russe. Sauf que les dates ne correspondent pas. La deuxième histoire est plus crédible : la chapka est simplement une évolution des chapeaux portés en Mongolie.

Le luxe de la chapka

D’abord synonyme de luxe, elle est adoptée seulement par les tsars et la bourgeoisie russe. L’armée soviétique la reprend rapidement. Le chapeau se popularise ensuite en Russie, surtout pendant les hivers à -30 degrés. Question de style, certains hommes jugent qu’il ne fait pas assez froid : ils ne couvrent donc pas leurs oreilles. Aujourd’hui on est loin des tsars : les rappeurs ont troqué la casquette pour la chapka, et on la retrouve sur les podiums de défilé: l’ensemble robe-chapka, c’est à la mode.