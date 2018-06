Noisy-le-Grand, France

Les supporters de l'équipe de France ont vibré ce samedi midi ! Ils étaient 2500 installés dans les jardins de l'hôtel de ville de Noisy-le-Grand, la plus grande fan zone de toute la région parisienne.

Des fans en bleu, blanc, rouge

Dans la foule, enfants, adolescents, parents et même grands-parents ont vibré à l'unisson. Certains se sont colorés les joues en bleu, blanc, rouge, d'autres arboraient le maillot de l'équipe de France. Mais au fil des minutes, tous avaient le visage crispé.

En première mi-temps, les Bleus n'arrivent pas à percer la défense australienne. Un drapeau tricolore sur les épaules, Laurine donne de la voix. "Il faut que les joueurs se réveillent, ils dorment un peu sur le terrain", s'agace la jeune fille.

Les visages étaient crispés jusqu'au but salvateur de Paul Pogba. © Radio France - Aurore Jarnoux

Le but d'Antoine Griezmann à la 58e minute libère la foule qui exulte. Mais quatre minutes plus tard, égalisation de l'Australie. Il faut finalement attendre un tir de Paul Pogba pour que tous les fans explosent de joie. "Ça fait du bien, on n'en pouvait plus, résume un petit groupe de fans. C'est la libération, le soulagement."

Les supporters pas franchement rassurés par ce match

Mais à la fin de la rencontre, les amateurs de foot ne sont pas tous euphoriques. Ce premier match n'est pas à la hauteur de leurs espérances. "Sincèrement, c'était compliqué, souligne Yanis. On espérait mieux."

On a eu du bol, tout le monde était tendu, sur le terrain et dans la fan zone"- Philippe

Au-delà du match, les supporters ont beaucoup apprécié cette fan zone. Certains venaient de loin. "J'habite dans le Val d'Oise mais je voulais partager ce moment avec du monde", explique Loïc. Même chose pour Elisa : "c'est une super idée de la ville de Noisy, moi j'étais déçue qu'il n'y ait pas de lieu comme ça à Paris".