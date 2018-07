Limoges, France

Depuis mercredi soir, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du monde de football. La France affronte la Croatie. Et c'est ce dimanche soir. Les supporters des deux pays s'apprêtent à entrer en ébullition. En Haute-Vienne, c'est une finale avec une saveur un peu particulière pour ces deux Limousins.

Jean-Bernard Tigoulet est le président du comité de jumelage de la ville d'Aixe-sur-Vienne. Une commune haut-viennoise jumelée avec la ville de Malinska, une station balnéaire croate. "Notre coeur va balancer entre la France et la Croatie - un peu plus pour la France quand même - (rires) mais on a eu des contacts avec le maire de Malinska, lui aussi, a le coeur qui balance entre les deux pays", explique-t-il. "Oui, on redoute cette équipe de Croatie. Après les matches face aux Russes et face aux Anglais, il y a une très très bonne équipe croate", ajoute le président du comité de jumelage.

Aux halles de Limoges, Léonarda travaille à la poissonnerie Ribet-Beyrand. Elle a quitté sa Croatie natale à l'âge de 15 ans. Autant dire que ce match revêt une dimension spéciale. "Une finale France-Croatie, c'était une surprise pour tout le monde ! En Croatie, ils sont très contents. Ils font la fête et sont impatients de suivre la finale. Et moi aussi", sourit-elle. "Je n'ai pas de chouchous. Ils (les joueurs) sont tous très sympas. Je les considère comme mes enfants", conclut-elle.

Que le meilleur gagne, et que la fête soit belle ! Coup d'envoi de la rencontre à 17 heures, au stade Loujniki, à Moscou.