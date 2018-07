Loire, France

"On est en finale !" Le cri de joie des supporters des Bleus ce mardi 11 juillet 2018. Ils étaient 2 000 dans la fan zone de Saint-Just-Saint-Rambert, installés devant l'écran géant pour regarder le match France-Belgique. La France bat la Belgique 1-0 et se qualifie pour la finale du mondial 2018.

Place Jean-Jaurès à Saint-Etienne : On est en finale 🇫🇷 🇫🇷 pic.twitter.com/6gRqK0M9wz — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) July 10, 2018

Le but des Bleus est signé Samuel Umtiti à la 51e minute de jeu. Lucie est stéphanoise, elle était très heureuse de vivre le match à Saint-Just-Saint-Rambert avec des centaines de familles : "On voulait l'ambiance, on l'a eue ! But d'Umtiti magique ! On a eu peur jusqu'au bout mais ils ont assuré, merci l'équipe de France, merci Didier Deschamps ! Vivement dimanche !"

🇫🇷⚽️🎉La fan zone de Saint-Just-Saint-Rambert en délire pour la victoire des #Bleus !🎉⚽️🇫🇷 "On est en finale!" #FRABEL#loirepic.twitter.com/Op5RqXdvNQ — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) July 10, 2018

Pour certains, cette victoire rappelle déjà la Coupe du monde de 1998. Laurence raconte : "J'ai connu ça il y a 20 ans, à l'époque mon garçon était petit, on ne pouvait pas aller dans une fan zone mais aujourd'hui en 2018, on est là tous les deux !" Tous ont suivi la rencontre assis sur l'herbe, le long de la Loire, sauf à la fin bien sûr pour le coup de sifflet. Pierrick habite Saint-Galmier, il avait le cœur bleu blanc rouge : "Tout le monde est content, tout le monde se rassemble, j'ai tapé dans les mains de gens que je ne connais même pas, c'est ça le Mondial !"

Folie et pétard place JJ #StEtienne#FRABEL alleeeeeez les Bleus pic.twitter.com/IxiTKlA92Q — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) July 10, 2018

Place Jean Jaurès, à Saint-Étienne, des milliers de supporters avaient fait le déplacement aussi pour suivre le match et célébrer la victoire des Bleus. Fumigène, sifflets, klaxons et des chants jusqu'au milieu de la nuit.