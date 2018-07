Blinis avec du tarama et du citron

Alors déjà en Russie si vous dites un blini, vous avez faux. "Blini" c'est au pluriel, au singulier ça donne "blin". Et ce mot, "blin", vient de l'ancien slave, "mlin", c'est à dire "moudre". Pour moudre la farine qu'on utilise dans la recette. En plus là bas, ça ressemble plus à une galette d'une quarantaine de centimètre qu'un petit canapé apéritif.

La fête du printemps et du blini

Chaque année autour du mois de mars les Russes célèbre la Maslenitsa. Littéralement la semaine des crêpes. Pour fêter les beaux jours ils mangent des milliers de blinis. Avec leur forme ronde et leur couleur dorée, les blinis représentent le soleil et donc la renaissance du printemps. Ils se retrouvent aussi à la campagne pour une grande kermesse dans une clairière enneigée.

Au programme: des jeux et activités traditionnelles. On retrouve par exemple des combats avec deux rangées de bonhommes, jusqu’à 100 de chaque côté, qui se foncent dessus. Ou encore le défi de grimper en haut d'un mât, en sous-vêtements, et par -12 !

D'autres mots d'origine russe

À l'occasion de la Coupe du monde de football 2018, France Bleu Gard Lozère s'intéresse chaque jour à un mot d'origine russe. Retrouvez nos chroniques précédentes :

- Savez-vous que les Russes ont inventé le mot "mammouth" ?

- Le "kopeck" un mot russe entré dans la langue française

- L'histoire de la "Balalaïka", l'instrument le plus populaire de la musique russe