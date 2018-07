Mondial 2018 : la Coupe du Monde a envahi la vie des plus jeunes footballeurs

Par Caroline Philippe, France Bleu Gard Lozère

La Coupe du Monde fait rêver les plus jeunes... Plus plus que jamais après la victoire face aux Belges, le Mondial a envahi la vie des gamins fans de foot... Comme au centre de loisirs de Carmel à Nîmes.