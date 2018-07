Dordogne, France

Ce n'est pas tous les jours - ni tous les quatre ans - qu'on a la chance d'assister dans les gradins à une finale de Coupe du monde de football. C'est encore plus rare lorsque les Bleus ne sont qu'à une étape de décrocher une seconde étoile sur leurs maillots. Et pourtant, c'est ce que vivra dimanche, le président du district de football Dordogne-Périgord, Patrick Matenay.

"Je parie la victoire de la France 2 à 0" - Patrick Matenay, président du district de football en Dordogne

L'homme n'est pas très loquace mais il confie la "joie qu'il a eue" lorsque le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graet, a envoyé une invitation aux 93 présidents de district en France.

"Toute la délégation se rend dans les gradins à Moscou", explique-t-il. Un retour en Russie quelques jours seulement après avoir assisté aux quarts de finale entre la France et l'Uruguay.

Pour la première fois de sa vie, Patrick Matenay va donc suivre dans les gradins une finale de Coupe du monde de football. "Une chance extraordinaire" sur laquelle le Périgourdin ne s'épanche pas trop.

En revanche, il devient plus prolixe en évoquant les pronostics. Patrick Matenay, maillot des Bleus sur le torse, ne peut que pencher sur la victoire des Tricolores ce dimanche. Plus précisément : "Je vois un but [d'Olivier] Giroud et un but de [Kilian] Mbappé". Quant aux Croates, "zéro" face aux talents du gardien Hugo Lloris.

