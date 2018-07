La France a basculé dans la folie populaire et médiatique depuis le titre mondial de l'équipe de France de football. Que font les Bleus ? Que mangent-ils ? Où passent-ils leurs vacances ? On sait tout d'eux. Et rien ou pas grand-chose des autres sportifs.

Mayenne, France

Pas de la jalousie pour Jean-Yves Bréhin mais une certaine frustration de voir les footballeurs mis autant en avant Copier

La France est une pépinière de champions. Dans de nombreuses disciplines collectives et individuelles. Pas qu'en foot ! Et pas que chez les hommes ! Du coup, s'il faut bien évidemment saluer la performance de l'équipe de France de football, il faut penser aussi aux autres athlètes qui s'entraînent dur pour faire briller les couleurs de la France au niveau international.

C'est le sens du message de Jean-Yves Bréhin, le président du comité olympique et sportif en Mayenne : "il n'y a pas de jalousie. On ne peut être que satisfait du titre qu'ont obtenu les footballeurs français. Tout le monde est forcément heureux qu'une équipe de France gagne. Mais c'est vrai que, par rapport à d'autres sélections, basket, volley, hand-ball (6 titres de champion du monde, 2 titres de champion olympique) et là on ne va pas en parler autant. Je le regrette. Il y a aussi des sportifs dans des sports individuels comme le cycliste sur piste mayennais François Pervis qui remportent des trophées. Et on n'en parle pas autant. C'est là ma frustration qu'on ne puisse pas évoquer à part égale de tous les sports".