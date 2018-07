Évron, France

Les Bleus ont la vingtaine, certains à peine, et les ados que nous avons rencontrés en font leurs porte-paroles, leurs porte-étendards raconte Alexis : "ils sont aussi jeunes que nous, ça fait rêver. Je ne m'imagine pas à leur niveau mais c'est bien pour la jeunesse".

On essaie nous aussi de faire notre rêve"

M'Bappé, 19 ans, Hernandez, Pavard, 22 ans, Dembélé, 21 ans et beaucoup d'autres de l'équipe n'ont pas vibré en 98, ils n'étaient même pas nés ou encore bébés. Alors, oui, ce sont des modèles souligne Yoan et Grégory : "on s'inspire un peu d'eux aussi et ça fait toujours plaisir de voir des jeunes en équipe de France. Ce sont des exemples à suivre. On essaie tous de faire comme eux. On essaie de faire notre rêve".

Cette jeunesse et les Bleus forment un bloc, peut-être encore plus qu'en 1998, c'est ce que pense Arthur. Et grâce à des outils et des loisirs qui les unissent : jeux vidéos, Facebook, Twitter, Instagram : "M'Bappé, il a seulement trois ans de plus que moi. Oui, je les suis tous les soirs voir ce qu'ils racontent. Ils nous représentent, nous, au Mondial".

Leur éducateur, Valentin, avait 9 ans en 1998. Il souhaite que ces ados vivent ce que lui a déjà vécu : "un énorme souvenir qui restera à jamais. J'espère qu'on vivra la même chose dimanche soir après la finale".

Dimanche 15 juillet, on croise les doigts pour que la génération 2018 obtienne, à son tour, une étoile.

La finale de la Coupe du Monde se déroulera à 17h (heure française) à Moscou.

