La fièvre monte à 48 heures de la finale de la coupe du monde de football. On se prépare à la fête. France-Croatie c'est dimanche à 17h.

On va sortir les drapeaux, on va se maquiller, on va chanter, crier, encourager nos Bleus pour qu'ils ramènent le trophée.

Il y a des commerces qui profitent de cet engouement. C'est, par exemple, le cas de ce magasin de divertissement et de loisirs où l'on s'arrache les objets bleu-blanc-rouge.

Le gérant de "Côté Fête", Jean-Yves Provost, est ravi : "on vendu du maquillage, des cornes de brume, des chapeaux, des casquettes. Les drapeaux et les petits maquillages tricolores, ça, ça part à toute allure. Oui bien-sûr, il y a aussi des fumigènes bleu-blanc-rouge. Aucun danger car ce sont des produits à frottement. Ce qui est interdit ce sont les produits à mèche. La coupe du monde booste nos ventes, c'est sûr. On fait avec ce qu'il y a car les fournisseurs sont presque en rupture de stocks".

Si vous êtes supporter de l'équipe de France, dépêchez-vous de vous rendre dans un magasin de divertissement car vous risquez de ne plus rien trouver dans quelques heures.