A l'origine du mot vampire, il y a le mot russe "upir". Au XIème siècle, cela signifie "mauvais esprit qui refuse de quitter son corps, pour persécuter les humains". C'est au cours des siècles que le mot évolue et voyage. "Upir" devient "vampir" chez les Croates. Il est ensuite utilisé en Allemagne, avant d'arriver en France.

Les vampires: un mythe de la littérature et du cinéma

C'est la littérature qui va faire du vampire un véritable mythe. Le mot se démocratise dans le monde entier. Le plus célèbre d'entre eux est Dracula, de l'écrivain anglais Bram Stocker, publié en 1897. La notoriété du monstre grandit. On le tue d'un pieu dans le coeur, il prend feu au soleil, mais gare à ses morsures mortelles !!

Le vampire est à la mode: figure incontournable des films d'horreur et même des séries américaines. Souvenez-vous de "Buffy contre les vampires" en 1997. La légende évolue et le vampire quitte son image de monstre cruel pour devenir un homme protecteur, mystérieux, et... sexy, sous les traits de Robert Pattinson dans la saga Twilight. Le vampire devient aussi un héros, doux, gentil et touchant dans le dessin animé "Hôtel Transylvania 3" qui sort fin juillet 2018.