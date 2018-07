On est les champions ! Ces mots ont résonné ce dimanche soir à Mont de Marsan après la victoire de l'équipe de France face à la Croatie (4-2).

Mont-de-Marsan, Landes, France

Dès 14h, ce dimanche 15 juillet, les supporters ont commencé à converger vers le centre ville de Mont de Marsan où plusieurs bars proposaient la retransmission de la finale de la coupe du monde.

En attendant le début du match place Saint Roch. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

L'avant match place Pitrac © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Puis la rencontre a commencé. Les premières minutes sont tendues. Les yeux sont rivés sur le grand écran. On est attentif, un peu stressé. Certains pronostiquent 2/1 pour la France. Un autre risque un 5/2 toujours pour la France! Presque.

Les yeux sont rivés sur le grand écran, dans un bar de Mont de Marsan. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Et puis, au coup de sifflet final, c'est le bonheur à l'état pur. On chante, on danse. c'est le début de la fête.

A la fin de la rencontre, les supporters ont crié leur joie et leur satisfaction. Explosion de joie et de klaxons dans les rues du centre ville de Mont de Marsan.