La vodka se boit en shooters, des petits verres : à 40 degrés, il faut savourer et savoir être mesuré !

Russes et Polonais se disputent la paternité de cet alcool. Seule certitude, c'est un moine qui la découvre 1431. Mais la légende veut que ce soit un chimiste qui finalise la recette : Dimitri Mendeleiv, l'inventeur du tableau périodique classant les éléments en chimie.

La vodka est fabriquée à partir de betteraves, parfois. Mais le plus souvent, elle est à base de céréales, d'orge ou de blé. D'où son premier nom "vin de pain". Aujourd'hui, elle se traduit par "petite eau".

Les supporters Français chambrent... Gérard Depardieu !

Les Russes en boivent en moyenne 100 litres par personne et par an. Là où les Français se contentent de 30 litres de bières. Russie = vodka, les supporters Français l'ont bien compris, ils provoquent le plus Russe des Français : Gérard Depardieu !