Chaque jour, France Bleu Gard Lozère vous propose de découvrir l'emblème d'une équipe du Mondial. Ce lundi 9 juillet, on s'intéresse à celui du Brésil, la nation la plus titrée avec ses cinq Coupes du Monde.

Quand on parle du Brésil, on pense au joga bonito, le "beau jeu" en portugais. On pense aussi au vert et au jaune, les deux couleurs emblématiques du maillot brésilien. L'emblème du Brésil reprend les mêmes couleurs, avec une pointe de bleu et de blanc. Il est floqué sur le coeur des joueurs, comme beaucoup d'autres emblèmes de sélections nationales.

Trois couleurs, trois ressources différentes

Les couleurs représentent les trois grandes ressources naturelles du pays. Le vert pour la grande jungle brésilienne, l'Amazonie, le poumon du Brésil, mais aussi de la terre. Le jaune pour l'or, mais aussi pour les innombrables ressources minérales du pays. Et le bleu pour l'océan, qui borde l'immensité des côtes brésiliennes.

La croix blanche

Au milieu de toutes ses couleurs, on retrouve au milieu de l'emblème une croix blanche avec quatre côtés égaux. C'est la Croix du Christ, importée du Portugal. Elle rappelle le lien historique entre les deux pays. Le Brésil fut une colonie portugaise jusqu'à son indépendance en 1822. Elle rappelle aussi l'importance de la religion au Brésil, souvent considéré comme le plus grand pays chrétien au monde.

Cinq étoiles pour cinq Coupes du Monde

Il y a cinq étoiles au-dessus de l'emblème pour rappeler les cinq victoires du Brésil en Coupe du Monde. C'est la nation avec le plus de Coupes du Monde à son compteur. Au milieu de la croix blanche, on retrouve également les initiales CBF pour Conferedaçao Brasileira de Futebol, la Confédération Brésilienne de Football.

