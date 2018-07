Nîmes, France

Mercredi soir, quand les Croates gagnent face aux Anglais, une gardoise est en liesse à Chusclan, près de Bagnols-sur-Cèze. Catherine est passionnée de foot. Elle est rentrée de Russie la semaine dernière et elle soutient la Croatie. Réunie avec une trentaine d'amis, elle a mis son plus beau maillot rouge et blanc pour soutenir son équipe de cœur.

C'est l'un des plus beaux maillots de la Coupe du Monde !

Si elle soutient autant les Croates, c'est parce qu'elle a eu un coup de cœur pour ce pays et cette équipe: "j'aime cette équipe, je la suis depuis 15 ans et le match France-Croatie de l'Euro au Portugal en 2004" explique-t-elle. "J'avais échangé ce maillot contre mon maillot de l'équipe de France de Thierry Henry à un supporter croate. On avait fait 2-2 donc tout le monde était content."

Pour Catherine, l'équipe de Croatie se distingue par son beau jeu et son histoire. "Je n'ai pas forcément de favori à part Rakitic mais il y a vraiment de beaux joueurs qui ont un football léché, très technique" explique cette experte en football croate. "Ils ont un super gardien, Danijel Subasic, qui joue à Monaco dans le championnat de France, et puis des stars, l'avant-centre Mandzukic, un monstre. Je trouve que c'est une belle équipe avec des joueurs de talent."

Ma finale de rêve

Quand le coup de sifflet final est venu, ce mercredi contre l'Angleterre, c'était la folie. "C'est formidable. C'est la première finale pour la Croatie", un pays de 4 millions d'habitants. "Je ne sais pas si un pays aussi petit a déjà joué une finale de Coupe du Monde. France-Croatie, c'est ma finale de rêve, avec les deux équipes que je préfère."

Catherine sera tout de même derrière la France, "à 100%, malgré tout mon amour pour la Croatie, dimanche, c'est les Bleus !"