Mondial 2022 : la fête dans les rues de Lille après la victoire de Bleus face au Maroc en demi-finale

Les klaxons et les pétards ont résonné à Lille plusieurs minutes avant le coup de sifflet final. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la coupe du monde de football au Qatar, en battant le Maroc 2 buts à 0 mercredi 14 décembre 2022 . Les supporters nordistes ont laissé éclater leur joie.

Les bars qui ont diffusé le match étaient remplis dans les quartiers traditionnellement festifs, comme Massena et Solférino. C'est là que des supporters des Bleus se sont rassemblés pour crier et faire savoir leur excitation, à coups de feu d'artifice et de fumigènes parfois.

Les températures hivernales n'ont pas découragé des dizaines de personnes à descendre dans les rues. Certains devant même regarder le match sur le trottoir, ne pouvant entrer dans les bars ou restaurants.

Des dizaines de supporters lillois se sont retrouvés dans les rues pour fêter la qualification de l'équipe de France de football en finale du Mondial. © Radio France - Benjamin Recouvreur

C'est sur la Grand Place que les supporters ont convergé, plusieurs milliers de personnes ont notamment entonné la Marseillaise.

En prévision de cet après-match, un dispositif policier a été déployé dans les rues de Lille par la préfecture.