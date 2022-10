Mondial au Qatar : il n'y aura pas d'écran géant à La Rochelle et Angoulême

La listé était déjà longue, et elle continue de s'allonger à mesure que la Coupe du monde de foot se rapproche. Ainsi, La Rochelle (Charente-Maritime) et Angoulême (Charente), les deux plus grandes communes de nos deux départements, ont pris la décision de ne pas retransmettre les matches du Mondial 2022, qui aura lieu à partir du 20 novembre au Qatar. Justement parce que la compétition se tient dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'Homme justifie la mairie rochelaise. A Angoulême, on avance des raisons économiques.

Le public sera aussi bien dans un bar

Droits humains, impact environnemental... La Rochelle ne cautionne pas

La mairie de La Rochelle a entériné sa décision ce lundi soir 3 octobre en Conseil municipal. La municipalité invoque "l'impact environnemental" de la compétition, avec, par exemple, des stades climatisés en plein désert. Mais ça n'est pas tout. La collectivité met aussi en avant les droits humains, et "les conditions de construction" des stades, marquées par la mort d'au moins 50 ouvriers immigrés.

A Angoulême, faire des économies dans un souci de sobriété énergétique

Les motivations sont tout autre en Charente. Pour Xavier Bonnefont, le maire d'Angoulême, "cela nous semblait incongru de prendre le risque de ce type de dépense alors que l'on cherche en ce moment à faire des économies pour absorber la hausse du coût de l'énergie". Installer un ou plusieurs écrans géants dans la ville, cela représente "quelques dizaines de milliers d'euros".

Le maire rajoute : "si cela avait été en plein été, on se serait posés la question. Mais là, en plein hiver, je ne pense pas de toute façon qu'il y aurait eu grand monde. Le public sera aussi bien dans un bar."