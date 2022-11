Mondial de foot au Qatar : la question de la diffusion des matchs divise les patrons de bars à Nancy

A la brasserie Saint-Georges, à Nancy, la question est tranchée. Le vidéoprojecteur restera éteint tout le temps de la Coupe du monde de foot au Qatar , lancée le 20 novembre prochain. "On va prendre la décision de ne pas diffuser les matchs cette année", confirme Clément Chollot le co-gérant du bar. La réflexion a commencé cet été, les deux associés ont longuement hésité avant d'en arriver à cette conclusion. "Pour l'image de l'établissement, on ne le fera pas", ajoute-t-il.

"Ces stades ont été construits dans des conditions qui ne sont pas acceptables, et qu'on n'accepterait pas ici, en France, pourquoi on les accepte là bas ?" En plus des accusations par les ONG d'atteintes sur les droits humains dans la construction des stades, il y a la question écologique qui pose problème à Clément Chollot. "L'idée, c'est d'avoir un peu de la cohérence dans ce qu'on fait. On ne peut pas essayer de faire des économies d'électricité à moindre échelle en coupant la lumière deux heures par jour et regarder une Coupe du monde au Qatar climatisés."

Pourtant la brasserie Saint-Georges avait bien rediffusé les matchs en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, dont l'organisation avait aussi fait polémique. "C'était la folie, une liesse générale", se souvient Clément Chollot. Tout comme le patron du bar du Pinocchio, place Saint-Epvre, Olivier Rouyer. "C'est colossal sur le chiffre d'affaires. C'est minimum 50% de plus par rapport à une journée normale."

"Il ne faudra pas venir pleurer après"

Pas question pour lui de faire l'impasse sur l'événement cette année. "Je ne rentre pas là dedans. Si ça marche, ils seront les premiers à pleurer. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve ça un peu idiot." Pour l'ancien joueur de l'ASNL, il n'y a pas de débat. "Ca fait dix ans qu'on sait que ce sera le Qatar, d'un coup les bien pensants se réveillent, c'est ridicule." Même si Olivier Rouyer le reconnaît, une Coupe du monde en plein mois de novembre, sans fan zone à Nancy, cela risque d'être compliqué de faire aussi bien qu'en 2018. Quant à savoir si les Bleus iront aussi loin ? Les paris sont lancés !