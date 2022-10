Mondial au Qatar : "Ne pas prendre en otage les passionnés de foot" dit Kamel Chibli de la Région Occitanie

Plusieurs municipalités ont annoncé qu'elles refusaient la mise en place de fan zone ou d'écran géant pendant le Mondial au Qatar. Toulouse ne fera pas non plus la fête et met en avant des raisons plus économiques que politiques. Ce sera le cas aussi des villes de Lavaur, Blagnac, Cahors, Rodez… et d’autres devraient suivre.

Une position que ne comprend pas du tout le Vice-President à l'éducation, l’orientation, la jeunesse et les Sports au Conseil Régional d'Occitanie Kamel Chibli. Lui espère bien pouvoir regarder cette coupe du monde sur un écran géant entouré de plein de jeunes sportifs. Même si il est tout à fait conscient que le Qatar n’est évidemment pas une démocratie. Mais il estime qu’il y a beaucoup d’hypocrisie. "Il y a tout de même un bal d'hypocrisie parce qu'aujourd'hui on est à quelques semaines de l'événement. Tout le monde a cautionné l'événement au Qatar, tout le monde a cautionné un changement de date. Et aujourd'hui, alors que tout est mis en place, on s'en inquiète. Ma position est très simple je suis patriotique : j'aime le foot, j'aime l'équipe de France, j'aime le sport tout court."

Surréaliste

Et l’élu régional pense à tous les jeunes fans. "Vous savez, on a quand même 150 000 licenciés foot dans notre région. Comment expliquer aux jeunes supporteurs qu'on va -pour des questions qui sont légitimes, sociétales - ne pas organiser des événements pour notre équipe nationale. Ça me paraît surréaliste. Maintenant, je pense qu’il y a un certain nombre de messages qu'il faut passer, mais je crois qu'il faudrait s'inquiéter de savoir comment la FIFA donne l'organisation des évènements. C'est ça le vrai sujet. Après, il ne faut pas prendre en otage le monde amateur et tous les passionnés du foot. "

Il ne faut pas que la politique se mêle trop de sport

" Mais il ne faut pas que la politique se mêle trop du sport. C'est toujours très dangereux. Je crois que chacun doit rester à sa place. Néanmoins, il y a des messages à véhiculer auprès de nos jeunes, c'est certain. Mais je ne veux pas, que du jour au lendemain on dise à l'ensemble des enfants qui pratiquent du sport et du foot tous les jours, on va leur dire de ne pas être devant la Coupe du monde."

Le Vice-Président à l'éducation, l’orientation, la jeunesse et les Sports estime aussi que les dénonciations que l’on entend à l’encontre du Qatar aurait pu s’entendre à d’autres moments. "Quand on a fait les Jeux Olympiques à Sotchi, je n'ai pas vu beaucoup de gens s'effrayer. Ou quand on l'a fait en Chine"

Et puis évidemment, Kamel Chibli, pense à ces moments de liesse dont on a bien besoin. "Après le covid, on a besoin de se retrouver. On sait très bien qu'un événement planétaire comme le foot, c'est aussi quelque part une manière de retrouver une ferveur populaire lorsque les gens puissent retrouver derrière l’équipe nationale. Le Qatar, c'est une chose. On leur a donné la Coupe du monde. Il ne fallait pas leur donner si on considère que les régles n'était pas appliqué, applicable. Aujourd'hui c'est chose faite. La Coupe du monde va avoir lieu. Notre équipe nationale va y participer. Soyons tous derrière notre équipe nationale et faisons en sorte que la fête soit belle et qu'elle véhicule les valeurs que l'on connaît. Les valeurs du sport sont des valeurs universelles."

Course à l'échalotte

Et c’est pour ces raisons que le Vice-Président aux Sports à la région espère des écrans géants : " Je trouve que c'est un peu le bal de l'hypocrisie. Et moi, en tout cas sur mon territoire, je n'enlèverais pas le fait de pouvoir regarder ensemble avec les enfants, avec les clubs amateurs, l'ensemble des passionnés du foot, l'équipe de France qui, je l'espère, ramènera la coupe encore une fois à la maison. Vous imaginez un seul instant que l'équipe de France soit en finale ou en demi-finale, qu'il n'y a aucun village, aucune ville, aucune organisation d'une diffusion de matchs."

Ce n'est pas parce qu'on regarde des matches aux écrans géants qu'on soutient la politique qui est menée au Qatar ou ailleurs.

"Vous imaginez les joueurs et qu’il n’y ait rien dans les villes ou les petits villages dont ils sont originaires ? Vous imaginez par exemple qu'à Bondy, les gens ne vont pas suivre Kylian Mbappé sur l'écran géant à la finale. C'est quoi le principe de prendre en otage les enfants de la pratique sportive ? Ce n'est pas parce qu'on regarde des matches aux écrans géants qu'on soutient la politique qui est menée au Qatar où ailleurs. Je ne vois pas le lien avec ce genre, ce genre de prise d'otage. Je crois que c'est la course à l'échalote. Tous les jours, une ville de plus se positionne, pourquoi pas ? Il y a des principes, mais je pense qu'il faut juger les politiques des collectivités dans la durée. Pour soutenir l'équipe de France, vous pensez que le gamin sait où est le Qatar à huit ans. Il veut juste soutenir l'équipe de France et faire en sorte que même que Kylian Mbappé , comme l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, soit à la hauteur de ce rendez-vous. C'est ça le vrai sujet pour moi. Il y a d'autres combats, ils sont politiques, mais ça, c'est un autre niveau, et pas au niveau des villes."