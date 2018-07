Saint-Jean-de-Bournay, France

La bande à Deschamps face à l'Uruguay, ce vendredi à 16h. C'est le premier des quarts de finale de la coupe du monde de football en Russie. Après leur superbe prestation face à l'Argentine samedi dernier, les Bleus ont reconquis le cœur des Français. Et à Saint-Jean-de-Bournay (Isère), 4500 habitants, entre Bourgoin-Jallieu et Vienne, on espère aussi que les Bleus iront loin. Romain Barrioz et François Douheret, deux commerçants ont installé une fan zone sur un terrain privé, juste à côte de l'une de leurs enseignes, zone artisanale du Pré.

Sous un immense chapiteau sont diffusés tous les matchs du Mondial. L'entrée est fixée à un euro, hors consommation. "On a surtout des personnes du pays saint-jeannais, confie François. Mais, on a eu la bonne surprise de voir des Mexicains, des Russes, des Brésiliens. On a eu la joie justement de partager toute la liesse autour du football durant ces matches". Et pour ce vendredi, il aimerait bien voir quelques Uruguayens "pour éviter une fan-zone 100% française".

La fan zone dit "merci" aux Bleus

Son compère Romain explique qu'incontestablement, "que ce soit au niveau de l'ambiance ou des réactions, les matches des Bleus sont très particuliers". C'est même lors des rencontres de la sélection française que l'on compte le plus de monde avec des pics à 400 personnes. Romain espère que M'Bappé et ses copains vont poursuivre l'aventure et, au jeu des pronostics, il annonce une victoire 2-0 des Bleus ce vendredi.

Cette fan-zone, selon Romain, "c'est un coup de poker au départ. Forcément, la réussite de la fan-zone, elle s'accompagne de la réussite des Bleus." Et pour l'instant, ça sourit aux deux parties. Le duo de commerçants a même dû agrandir un peu l'espace pour accueillir comme il se doit les clients et un deuxième écran de télé a été ajouté. Cette fan-zone est ouverte également quand il n'y a pas matches avec un espace bar, restauration, des transats, des jeux pour les enfants.