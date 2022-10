Mondial de foot au Qatar : où voir les matches des Bleus sur écran géant en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Alors que jeudi 6 octobre, la ville de Nantes annonçait qu'elle boycottait la Coupe du monde au Qatar , d'autres communes de Loire-Atlantique et de Vendée, ont décidé, à l'inverse, de maintenir la retransmission des matches du mondial de foot. Mais elles sont rares.

À Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire, les matches seront retransmis à partir des demi-finales, si la France se qualifie, comme c'était déjà le cas lors de la précédente Coupe du monde. L'écran géant devrait être installé à l'Alvéole 12, une salle de la base sous-marine pouvant accueillir 2.000 personnes assises. Le maire de la ville, David Samzun, explique qu'il ne se voit pas priver les Nazairiens d'un beau moment de communion autour du foot si les Bleus se qualifient.

"Ce n'est pas une adhésion au fait que la Coupe du monde se déroule au Qatar"

"Ce n'est pas une adhésion au fait que la Coupe du monde se déroule au Qatar, prévient David Samzun. Cette information, nous la connaissons depuis douze ans et c'est un scandale, tant sur le plan écologique que sur le plan social ! Et je crois qu'il ne faut pas faire mine de découvrir cette situation. On pourra dire que Saint-Nazaire est à contre-courant, mais si la France arrivait en demi-finales ou à gagner cette finale, je veux qu'on puisse partager ces moments de communauté, de rassemblement populaire. Je crois qu'on en a bien besoin."

À La Roche-sur-Yon

En Vendée, il y aura également un écran géant à La Roche-sur-Yon pour suivre le parcours de l'équipe de France si elle passe les quarts de finale. Lors du précédent mondial il y a quatre ans, 5.000 spectateurs s'étaient réunis au stade Henri Desgrange. Cette fois, la Coupe du monde étant organisée en automne, le lieu de rassemblement reste à définir.

Pas d'écran géant dans la majorité des villes

Pour l'instant, la majorité des villes de Loire-Atlantique et de Vendée ne prévoient pas de retransmettre les matches de la prochaine Coupe du monde.

"La coupe du monde au Qatar n'a plus rien à voir avec le sport"

Comme Nantes, la ville d'Ancenis-Saint-Géréon, décide de boycotter officiellement le mondial au Qatar. "Jamais un événement sportif n’aura autant présenté d’aberrations sociales et environnementales. La coupe du monde au Qatar n'a plus rien à voir avec le sport", écrit le maire Rémy Orhon dans un communiqué.

Enfin, de nombreuses communes ne proposeront pas de rassemblement à leur population pour suivre les rencontres, mais sans lien avec la polémique actuelle. C'est le cas à Challans, en Vendée, mais aussi par exemple dans l'agglomération nantaise, à Saint-Herblain, Vertou ou Rezé. La plupart du temps, ces villes n'avaient pas non plus retransmis les matches de la précédente Coupe du monde.

Une retransmission dans les bars ?

Ces décisions des communes, a priori, devraient faire les affaires de certains bars ? Nous avons posé la question à quelques établissements nantais, dans le secteur Bouffay.

