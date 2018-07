Lille, France

Les supporters des Bleus seront nombreux dans la rue dimanche pour la finale de la Coupe du monde de football. La France affrontera la Croatie à partir de 17 heures et tentera de décrocher une deuxième étoile. La soirée s'annonce déjà riche en émotions, mais les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais veillent au grain.

Elles ont pris des arrêtés pour éviter les débordements notamment liés à l'alcool. Il s'agit en somme des mêmes textes que les années précédentes pour le 14 juillet, mais la durée est rallongée pour englober la finale du Mondial.

Il est interdit d'acheter ou de se promener avec les engins pyrotechniques les plus puissants, d'acheter ou vendre du carburant à emporter. Il est également interdit de vendre de l'alcool à emporter à partir de 20 heures et jusqu'à 8 heures le lendemain. Vous ne pourrez pas non plus vous promener avec votre verre de bière à la main en pleine rue ou même une bouteille d'alcool dans le sac.

Sodas ou jus de fruits, ils sont aussi interdits s'ils sont contenus dans une bouteille en verre. Chez nos voisins belges à Mons, la police avait essuyé des jets de bouteille en verre après le match Belgique-Brésil. En contrepartie, vous pouvez consommer dans les bars à Lille. Exceptionnellement, la mairie les autorise à ouvrir deux heures supplémentaires, soit jusqu'à 3 heures du matin.

Ecran géant à la gare Saint-Sauveur de Lille

A Lille, il y aura finalement un écran géant, dans la cour de la gare Saint-Sauveur. Un écran de 30m² en extérieur, et une sorte de « fan zone » qui ne dit pas son nom, limitée à 8.000 personnes. Les portes ouvriront à midi, mais mieux prendre de l'avance, prévient Jérémy Catry, le maître d'hôtel : « Vous aurez peu de chance de voir le coup d’envoi du match si vous arrivez à 16h30 ! »

Sécurité oblige, les arrivées seront filtrées et régulées. « Il n’y aura ni chaises ni bancs, pour éviter les accidents. De l’eau à volonté sera à disposition gratuitement, et on se restreint à vendre de la bière pas trop alcoolisée pour éviter que les 37° de température et les 7 degrés de la bière provoquent un peu trop d’euphorie », poursuit-il. Il alerte également sur la nécessité de prévoir crème solaire, chapeau et lunettes de soleil car il n’y aura pas de zone ombragée devant l’écran. Le mercure devrait atteindre les 30 degrés à l'ombre.