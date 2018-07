Saint-Lô, France

A chaque match des Bleus, c'est la même chose : les bars et les restaurants de Saint-Lô sont bondés, les clients se massent devant les écrans de télévision. Et ce, pour le plus grand bonheur des patrons !

Des chiffres d'affaire en hausse grâce aux Bleus

A La Rotonde, par exemple, Laurent le gérant affiche un grand sourire. "L'ambiance est très bonne, les terrasses sont complètes, chez moi comme chez mes confrères, souligne le patron. C'est vraiment très très sympa." Laurent en convient, le mondial de foot est "un gros moteur économique".

Quand on gagne, tout le monde est content et reprend un verre de plus, plutôt de la bière ! " - François Lebeurier, gérant de la brasserie Ô Commerce

A la brasserie Ô Commerce, on surfe sur la vague bleue. "On a créé un burger France, et on a fait des moules frites pour le match face à la Belgique, explique le patron, François Lebeurier. Le mondial, c'est tout bénef et ça nous aide bien en cette période." En plus, la météo est très favorable en ce moment.

L'équipe de la brasserie Ô Commerce revêt les couleurs de la France à chaque match des Bleus. - François Lebeurier

Du côté des pizzerias aussi, on a le sourire. Chez Milano, les commandes affluent les jours de match. "Mardi soir, c'était la folie, on a eu énormément de clients, raconte Lenny, le gérant. Au bout d'un moment, on ne pouvait même plus prendre de commandes, on a dû fermer."

Les maillots de l'équipe de France en rupture de stock

Et forcément, tout bon supporter a envie de revêtir le maillot de son équipe favorite. Chez Intersport, à Agneaux tout près de Saint-Lô, le rayon consacré à l'équipe de France voit les clients défiler. "On a été en rupture de stock sur les maillots, et le ballon de la coupe du monde", souligne Charles-Edouard, le responsable du rayon. Le magasin a du se réapprovisionner rapidement pour faire face à l'afflux de clients.

Les maillots de Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann ou encore de Paul Pogba s'arrachent. © Radio France - Aurore Jarnoux

Les boulangeries aussi se mettent aux couleurs des Bleus. Au Fournil d'Agneaux, on peut acheter des macarons bleu blanc rouge et des éclairs à la vanille aux couleurs de l'équipe de France. "Quand les gens regardent les matchs avec des amis, ils sortent les pâtisseries et ça leur fait plaisir", sourit Aidan, le traiteur de la boulangerie.

Les fameux éclairs à la vanille aux couleurs des Bleus ! © Radio France - Aurore Jarnoux