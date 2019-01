Mondial de Handball : les aptésiens derrière Mickael Guigou

Pour la douzième fois de son histoire l'équipe de France masculine de Handball va disputer une demi-finale de championnat du monde. Les bleus sont emmenés cette année par un capitaine originaire de Vaucluse. L'aptésien Mickael Guigou va devoir battre avec son équipe le Danemark pour accéder à la finale dimanche prochain.

Dans le Luberon, à Apt, la famille, les proches et les joueurs du Pays d'Apt Handball donnent rendez vous aux supporters et à tous les passionnés de sport à 17 h pour vivre la rencontre ensemble et en direct. La demi-finale contre le Danemark sera rediffusée sur un écran au 301 avenue Philippe de Girard, c'est à dire au siège du PAHB.