Mondial de rugby 2023 : ces élèves de Gironde vont entonner les hymnes des Samoa et de l'Irlande

"Tous ces gens qui vont nous écouter chanter, c'est incroyable". Jeune supportrice de l'Union Bordeaux Bègles, Inès est l'une des 540 élèves de Gironde qui vont participer à la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre) . Des écoliers, collégiens et lycéens qui interprèteront les hymnes nationaux de l'Irlande, des Samoa, du Chili et de la Roumanie lors des matchs de poule prévus à Bordeaux, au stade Matmut Atlantique.

ⓘ Publicité

Dans le cadre de "La Mêlée des Chœurs", opération en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et l'Opéra Comique, "on nous a demandé de composer trois chœurs de 270 élèves chacun, deux chœurs en Gironde et un chœur agenais qui chanteront les hymnes avec la maîtrise de l'Opéra Comique", explique Eric Boisumeau, conseiller Art et Culture au rectorat de Bordeaux. Un sacré défi "pour les enfants car ce sont des langues étrangères peu communes, à part l'espagnol", ajoute Yolande Barbier-Cerezuela, professeur d'éducation musicale au collège Emile Combes de Bordeaux.

"Où se situent les Iles Samoa ? C'est près de l'Afrique ?"

"En samoan, il y a plein de mots différents. Pouyafa là, je ne sais pas ce que ça veut dire et c'est un peu dur à prononcer", confie Jeanne, élève de CM1 au Bouscat, lors d'une répétition au château du Diable à Cenon. "Il n'y a pas Samoan deuxième langue hélas... ni au collège et encore moins à l'école primaire", sourit Danielle Meyer, professeur d'éducation musicale au collège St-André de Bordeaux.

"Mettez un peu plus de cœur dans ce que vous faites ! Je sais bien, c'est une langue qui peut vous sembler bizarre mais elle ne l'est pas pour les Samoans, c'est leur hymne donc essayons de faire comme si c'était le nôtre !" Face à des professeurs exigeants, les élèves ont la pression. "J'ai un peu peur quand même, il va y avoir des millions de téléspectateurs, j'ai peur de chanter faux et de me ridiculiser !" Le jeune Martin lui n'est pas impressionné même s'"il y aura le monde entier devant sa télé".

"Là, on représente une équipe qui va se battre sur le terrain, explique la professeur de musique, là c'est l'Irlande, qui a remportée le Tournoi des Six Nations, donc elle attend de nous quelque chose de puissant, d'accord ?"

Les écoliers girondins entonneront les hymnes de la Roumanie, de l'Irlande, du Chili et des Samoa lors des matchs de poule de la Coupe du monde de rugby à Bordeaux. - Jules brelaz

Depuis la rentrée de septembre 2022, plusieurs établissements scolaires de la métropole de Bordeaux ont été sélectionnés dans le cadre de la Mêlée des Chœurs. "Nous nous sommes documentés et on a pu voir quelle puissance peut avoir un hymne dans un stade", explique Yolande Barbier-Cerezuela. Les enseignants ont également traduit les hymnes avant d'en raconter la genèse. "Il y a des hymnes très engagés comme celui du Chili, un long poème à la gloire de la République.. C'est aussi de l'histoire et de la géographie !"

Et en parlant de géographie, où se situent les Iles Samoa? A cette question surprise, les élèves n'en mènent pas large. "A côté de l'Afrique ? Je ne sais pas. Quelque part sur terre ! Près de l'Australie !"

Des hymnes finalement enregistrés, "une déception"

Seul bémol dans cette belle histoire, les hymnes qui devaient être entonnés en direct seront finalement enregistrés et diffusés avant chaque rencontre. "La faute à des problèmes logistiques", ont appris les professeurs auprès du Comité organisateur du Mondial de rugby.

"Les enfants espéraient être sur la pelouse avec les joueurs mais ils seront finalement en tribunes. Et, deuxième déception, nous ne pourrons plus emmener nos élèves aux deux matchs, il va falloir partager le chœur en deux. Une moitié ira sur la rencontre entre l'Irlande et la Roumanie et l'autre moitié sur le match entre le Chili et les Samoa. On ne comprend pas trop pourquoi. Peut-être un problème de places, mais c'est difficile à comprendre pour les enfants, alors que l'on prêche les valeurs du rugby, que l'on nous apprenne ça en milieu d'année."