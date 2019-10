Mondial de rugby : Cinq Toulousains dans le groupe pour le quart de finale Pays de Galles / France

Toulouse, France

Cinq toulousains sont retenus pour le quart de finale Pays de Galles / France. La composition dévoilée ce matin ressemble sans surprise à celle du premier match des Bleus dans le mondial contre l'Argentine.

Sur le terrain, on constate donc le retour de la charnière 100% toulousaine avec Antoine Dupont et Romain Ntamack., comme pour le premier match face à l'Argentine. Deux autres Toulousains sont titulaires, Maxime Médard à l'arrière et Yoann Huget à l'aile.

Cyril Baille est sur le banc. À noter aussi, la présence du Clermontois Damian Penaud dont la présence n'était pas assurée tout comme celle d'Antoine Dupont.