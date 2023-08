Mondial de rugby : la fierté du RC BAL, club de formation d'Antoine Hastoy

C'est bien au RC BAL, club de Billère ASPTT Lescar, où a débuté le demi d'ouverture Antoine Hastoy. Le Béarnais est aujourd'hui dans la liste des 33 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour le mondial de rugby . Quand la liste a été annoncée, la fédération a fait inscrire à côté des noms des joueurs leur club de formation. Il s'agit donc du RC BAL pour Antoine Hastoy qui est aujourd'hui à La Rochelle et qui est passé par la Section, entre 2011 et 2022. Le club est ravi de cette visibilité et de la reconnaissance du travail fait par les petits clubs.

ⓘ Publicité

"On est derrière lui à 200%"

Une joie immense pour Jean-Michel Herbin, secrétaire général de l'ASPTT Pau : "Quand on a découvert cette liste des 33 de Galthié et quand on voit écrit RC BAL, c'est une fierté pour nous. On avait eu l'occasion de voir passer chez nous Imanol Harinordoquy, ça avait été une fête pour les enfants. Avec Hastoy on reprend cette idée de la fête et de la convivialité du rugby. On est très content, on est derrière lui à 200% !"

Jean-Michel Herbin et Franck Larroque, du RC BAL qui va diffuser les matches du XV de France pendant la coupe du monde de rugby pour suivre Antoine Hastoy © Radio France - Marion Aquilina

Il faut savoir que le club du RC BAL touche une somme d'argent symbolique pendant plusieurs années pour avoir formé Antoine Hastoy. C'est l'indemnité de formation. C'est important parce que ça a du sens explique Franck Larroque, ancien président du RC BAL : "C'est le calcul fait par la Ligue de rugby, par rapport aux années de formation. La première année je l'ai vue cette indemnité, on a touché 500€. Ces 500€, pour nous ça paye deux bus de l'école de rugby. C'est bien pour les petits clubs, c'est bien qu'on reconnaisse que du travail a été fait dans les petits clubs."

Antoine Hastoy est passé au RC BAL entre ses six ans et ses 14 ans. Il est ensuite allé à la Section Paloise, d'abord en minimes puis il a intégré le centre de formation. Il est à la rochelle depuis 2022.