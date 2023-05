Mondial de rugby 2023 : à J-100, la ville de Lormont, près de Bordeaux, futur camp de base des Fidji

"Bula ! Ça veut dire bonjour en fidjien." Même si cela fait 18 ans qu'il vit en France, Julian Vulakoro n'a rien perdu de ses racines d'origine. A 100 jours de la Coupe du monde de rugby en France (8-30 septembre 2023), cet ancien international des Fidji qui habite Bordeaux est un peu "le local de l'étape". La ville de Lormont, où il a joué en fin de carrière, accueille le camp de base de son équipe nationale. "Les Flying Fijians" affronteront le Pays de Galles (10 septembre) et la Géorgie (30 septembre) lors des matchs de poule prévus au Matmut Atlantique .

"Aux Fidji, le rugby c'est comme une religion. Un enfant qui naît au monde chez nous, la première chose qu'il voit à la maison, c'est un ballon de rugby", raconte l'ancien trois quart centre également passé par le Racing 92, Nîmes, Strasbourg et Marseille où il a évolué aux côtés d'un certain Jonah Lomu. "Puis j'ai posé la valise à Bordeaux, non pas pour le rugby mais pour les bonnes bouteilles de vin !"

L'un des terrains de sport de Lormont rénovés dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. © Radio France - Jules Brelaz

Représentant en Europe de la fédération de rugby fidjienne, Julian Robert Bavatu Vulakoro a hâte de voir ses compatriotes arriver en Gironde pour le Mondial. "C'est très excitant pour moi parce que j'ai joué au CA Lormont (...) Je suis ravi que ce soit Bordeaux et Lormont qui accueillent cette grande nation du rugby. Et ce gros gros événement sportif mondial, c'est aussi un échange de cultures !"

Plat traditionnel et breuvage ancestral

"Je ne sais plus si on dit vinaki ou vinaka pour dire merci." Son fidjien est encore hésitant mais l'excitation est là. A la mairie de Lormont, Brigitte Touzeau est chargé de la coordination des animations pour l'accueil des Fidji. "La pression commence à monter et c'est normal, c'est LA Coupe du monde ! Le peuple fidjien est qualifié de peuple le plus sympathique du monde donc on est heureux d'accueillir les 33 joueurs de l'équipe et ses 18 membres du staff du 31 août au 6 octobre".

La municipalité de la rive droite de Bordeaux a lancé plusieurs chantiers afin de répondre au cahier des charges de France 2023, le comité organisateur de la Coupe du monde de rugby. Plusieurs stades sont en cours de rénovation, comme l'enceinte Jules Ladoumègue. "Dans une telle compétition, le camp de base et ses infrastructures, la qualité de l'accueil d'une ville, jouent beaucoup dans la performance d'une équipe sur le terrain", explique Julian Vulakoro.

Les travaux à Lormont pour accueillir le camp de base de l'équipe des Fidji lors du Mondial de rugby en septembre. © Radio France - Jules Brelaz

Pour mettre les petits plats dans les grands, la mairie de Lormont a autorisé l'association des supporters fidjiens à creuser "un gros trou" dans le parc de l'Ermitage afin d'y concocter le Lovo. "C'est notre plat typiquement fidjien, il est composé de viande ou de poisson, ainsi que de manioc, le tout enroulé dans des feuilles de bananes. On dépose la préparation au fond d'un trou sur des pierres chauffés au préalable. Après la cuisson à l'étouffé, c'est magnifique", résume le natif de Suva, la capitale des Fidji.

"Notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir la culture fidjienne à un territoire comme la ville de Lormont, composé de plus de 60 de nationalité étrangère différentes", explique Brigitte Touzeau. La municipalité prévoit également des conférences et expositions sur la culture fidjienne. Une spécialiste passée par le Quai Branly à Paris viendra raconter à la médiathèque de Lormont les contes et légendes de l'archipel où elle a résidé. "Nous aurons aussi le groupe local Patience & the Pacific Islanders, composé de rugbymen polynésiens".

Pour revenir au Lovo, Julian Vulakoro recommande, pour accompagner le plat, de "bonnes bouteilles de Bordeaux". Du vin ou du Kava, "c'est la boisson traditionnelle chez eux que l'on partagera", s'enthousiasme Brigitte Touzeau. "Je ne connais pas vraiment la composition de ce breuvage mais il paraît que cela détend." Préparé à base de racines de plantes, ses vertus anxiolytiques sont reconnues. "Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens de la mairie, ironise Julian Vulakoro, ils travaillent beaucoup et sont un peu stressés, ça fera le plus grand bien..." Réponse, tout sourire, de Brigitte Touzeau : "Ça promet !"