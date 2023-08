Mondiaux d'athlétisme 2023 : la Bretonne Solène Gicquel en finale du saut en hauteur ce dimanche soir

La Rennaise Solène Gicquel va disputer dimanche 27 août sa première finale mondiale en saut en hauteur. La jeune femme, âgée de 28 ans, licenciée au Stade Rennais Athlétisme, est en finale aux championnats du monde de Budapest. Sa compatriote Nawal Meniker est également qualifiée.

ⓘ Publicité

Se donner à fond

A moins d'un an des JO de Paris, elle va devoir sans doute égaler, voire battre, son record personnel de 1,92 m pour espérer une médaille, elle avait atteint 1,89 m pour sa qualification ce vendredi. "Je vais me donner à fond" témoigne Solène Gicquel "il va falloir que je me lâche et que je ne me pose pas de questions. Je suis hyper fière et c'est génial de faire une finale avec Nawal".

Elles seront 15 en finale qui débutera à 20h au stade de Budapest.