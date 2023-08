Mondiaux d'athlétisme : la France toujours sans médaille, un bilan calamiteux à un an des Jeux olympiques

Un zéro pointé à quelques heures de la fin des Mondiaux d'athlétisme. Alors que la compétition se referme ce dimanche à Budapest en Hongrie, aucun des 78 athlètes tricolores engagés n'a remporté de médaille. Cinq Français sont en finale ce dimanche et pourraient améliorer le compteur, mais les chances de podium s'avèrent minces. Cette situation inquiète un an avant le début des Jeux olympiques à Paris . "Le bilan n'est pas bon, c'est une déception" a concédé sur franceinfo Romain Barras, le directeur de la haute performance de la fédération française. Les dirigeants de l'athlétisme français, qui se dirige vers son pire bilan aux Mondiaux, ont d'ailleurs rendez-vous au ministère des Sports ce mardi pour s'expliquer. Comment justifier cette débâcle ? Quelles sont les solutions ? Ce bilan calamiteux est-il un mauvais présage pour les Jeux ?

ⓘ Publicité

La place du sport insuffisante en France ?

"Si on continue comme ça, je pense que gagner trois médailles aux JO ou aux Mondiaux deviendra exceptionnel" : ce constat cinglant est signé Stéphane Diagana. Interrogé par franceinfo , Le champion du monde 1997 du 400 mètres haies s'alarme notamment d'une place du sport insuffisante en France et notamment dès l'école. Selon le consultant de France Télévisions, il faudrait prendre exemple sur la Slovénie qui mène "un suivi en matière de santé publique depuis quarante ans". "Tous les gamins en changeant de classe sont évalués sur des capacités physiques", souligne-t-il. Avec ce système, les Slovènes "peuvent alerter ou bien repérer ceux (les jeunes, ndlr) qui ont des qualités particulières. Là-bas, les parents ont envie que leurs enfants soient en bonne santé, qu'ils fassent du sport et après s'ils sont champions, c'est très bien".

Il considère aussi qu'il faut que toute la société française change de perception sur le sport : "J'ai des parents qui refusent que leur enfant s'entraîne deux fois par semaine, car il entre en sixième" explique Stéphane Diaga, également président de club, les études montrent pourtant que le sport apporte un épanouissement, on y découvre autre chose, on apprend autrement". Stéphane Diagana met également en cause "les rythmes scolaires" actuels qui empêchent "parfois [...] de continuer la pratique" et estime que les professeurs d'EPS devraient reprendre une place de passerelle entre l'établissement scolaire "et la vie des clubs". "Historiquement, cela a beaucoup fonctionné comme ça" ajoute-t-il.

D'après lui, la conséquence directe est que le système français actuel ne permet pas de détecter les champions : "On a 300.000 licenciés, mais on a une érosion du nombre de pratiquants à partir des cadets. De cadets à juniors, on en perd 30%, et après on en perd encore 30% chez les espoirs", constate le champion du monde qui poursuit : "Ça veut dire qu'on a environ 5.000 espoirs pour 40 disciplines, ce n'est pas assez".

À lire aussi Mondiaux d'athlétisme 2023 : la Bretonne Solène Gicquel en finale du saut en hauteur ce dimanche soir

Des entraîneurs étrangers pour "un autre regard"

Un regard neuf sur les pratiques françaises pourrait aussi s'avérer intéressant pour Stéphane Diagana. L'embauche d'entraîneurs étrangers est "nécessaire" juge le consultant de France Télévisions : "On a de bons cadres techniques, mais dans certaines spécialités, il y en a moins, relève-t-il. Et même si les compétences sont là, il faut toujours les améliorer et cela amènera une ouverture". Stéphane Diagana constate que l'athlétisme, n'a "qu'une seule vision, une seule approche" car "en France, on va se dire qu'il faut toujours trouver quelqu'un parmi nous parce qu'on a ce vivier de cadres techniques. Pourtant, parfois, on n'a pas les compétences, alors il faut venir embaucher, même temporairement, aller chercher des gens qui ont un autre regard".

Une concurrence imbattable ?

Tout n'est pas à jeter dans ces Mondiaux. Thibaut Collet, cinquième de la finale du saut à la perche pour ses deuxièmes Championnats du monde, a battu son record personnel de huit centimètres ce samedi. Même s'il quitte Budapest sans médaille, "il y a plus de fierté qu'autre chose", a déclaré l'Isérois de 24 ans.

Cette belle performance française reste finalement une rareté pour les Bleus dans ces Mondiaux. Le directeur de la haute performance de la fédération d'athlétisme déplore d'ailleurs que trop peu de Bleus se soient surpassés pendant ces Mondiaux en Hongrie : "Trop peu d'athlètes ont réussi à battre leur record personnel ou battre leur meilleure performance de la saison, augmenter leur rang au bilan mondial, regrette Romain Barras, quand on est dans un stade comme celui-là, on voit l'ambiance qu'il y a, on a envie de donner le meilleur de soi-même". Mais il ne faut pas oublier les 2.000 athlètes, venus de 200 pays, qui font face aux Bleus. Certains sont intouchables. "Dans toutes les épreuves, il y a cinq, six, sept athlètes qui sont des extraterrestres. Il y a un niveau mondial surréaliste" poursuit l'ancien décathlonien. Un niveau qui a "inhibé" les tricolores au lieu de les "transcender" selon Romain Barras.

Le Français Thibaut Collet, 5e du saut à la perche ce samedi aux Mondiaux d'athlétisme © AFP - ANDREJ ISAKOVIC

À lire aussi Mondiaux d'athlétisme : Kevin Mayer abandonne le décathlon après deux épreuves

Des JO mal engagés

Les athlètes français seront-ils en meilleure forme lors des Jeux olympiques de Paris ? "Malheureusement, on ne va pas créer des champions en un an", s'est alarmé sur franceinfo Jean Galfione , champion olympique en 1996 à Atlanta qui craint le pire pour. "Quels ont été les moyens pour que l'équipe de France arrive de manière brillante sur cette vitrine pour la France et le sport ?, s'est questionné l'ancien perchiste, ça fait sept ans que pas grand-chose a été fait pour changer un système, ou mettre des moyens pour être en haut de l'affiche. C'est triste depuis quelques années." Selon lui, il faut agir le plus rapidement pour "regarder ce qu'on peut sauver pour l'année prochaine". Interrogé par franceinfo, Stéphane Diagana s'inquiète aussi de la génération 26-29 ans qui "n'a pas réussi à progresser suffisamment vite". "On va arriver aux JO avec cette tranche d'âge qui sera très peu expérimentée" alerte le champion du monde.

Romain Barras, le directeur de la haute performance de la fédération française d'athlétisme, n'est pour l'instant guère optimiste concernant les Jeux : "Aujourd'hui, certains pensent à six ou huit médailles. Moi, aujourd'hui, je ne les vois pas, confie-t-il, mais on ne peut pas baisser les bras. On doit travailler pour trouver des solutions et que 2024 soit meilleure que 2023".

À lire aussi Top 10 et record personnel battu pour le marcheur de Saint-Berthevin Gabriel Bordier